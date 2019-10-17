(Казань, 17 октября, «Татар-информ»). В Казанском национальном исследовательском технологическом университете выбрали «Мисс КНИТУ 2019». Финал конкурса прошел 8 октября в КРК Пирамида.

В финале приняли участие 12 девушек, предварительно прошедших несколько отборочных туров. Неделя активной подготовки вылилась в прекрасный вечер, наполненный красивыми и яркими творческими номерами, дефиле, интеллектуальным конкурсом. Завершился этап традиционным конкурсом импровизаций.

В жюри финала был профессор, проректор по учебной работе Алексей Васильевич Бурмистров а также приглашённые гости, среди них Missis Globe Алиса Тулынина, популярный ведущий Руслан Мазитов, Шафиков Румиль.

По итогам конкурса номинации распределились следующим образом:

«Мисс фото» — Софья Ямщикова (факультет энергонасященных материалов и изделий);

«Мисс очарование» — Милана Семенова (факультет экологической, технологической и информационной безопасности);

«Мисс оригинальность» — Арина Усачева (факультет нефти и нефтехимии);

«Мисс элегантность» — Нурия Тумпарова (факультет технологии, переработки и сертификации пластмасс и композитов);

«Мисс интеллект» — Камилла Прахова (факультет технологии легкой промышленности и моды);

«Мисс энергия» — Алсу Хайруллина (факультет наноматериалов и нанотехнологий);

«Мисс шарм» — Алсу Нигаматьянова (механический факультет);

«Мисс стиль» — Екатерина Тепина (факультет экологической, технологической и информационной безопасности);

«Мисс обаяние» — Александра Синичкина (факультет химии и технологии полимеров в медицине и косметике);

«Мисс грация» — Диана Егорова (факультет нефти и нефтехимии);

«Мисс улыбка» — Алина Касимова (факультет пищевой инженерии);

«Мисс талант» — Кристина Шарина (факультет дизайна и программной инженерии);

«Мисс зрительских симпатий» — Камилла Прахова;

Специальный приз от Лиги студентов получила Алсу Хайруллина.

Титул «Вице-мисс КНИТУ» получила студентка 3-го курса факультета технологии лёгкой промышленности и моды Камилла Прахова, а «Мисс КНИТУ 2019» стала студентка первого курса факультета нефти и нефтехимии Арина Усачева. Председатель жюри заслуженный деятель искусств РТ, президент общественной организации «Мисс Татарстан» Изольда Сахарова, пригласила победительницу в финал конкурса «Мисс Татарстан 2020».

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