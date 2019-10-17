WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

17 октября 2019, 13:55

Общество

В Казанском национальном исследовательском технологическом университете выбрали «Мисс КНИТУ 2019»

Общество

В Казанском национальном исследовательском технологическом университете выбрали «Мисс КНИТУ 2019»

В финале конкурса приняли участие 12 девушек.

(Казань, 17 октября, «Татар-информ»). В Казанском национальном исследовательском технологическом университете выбрали «Мисс КНИТУ 2019». Финал конкурса прошел 8 октября в КРК Пирамида. 

В финале приняли участие 12 девушек, предварительно прошедших несколько отборочных туров. Неделя активной подготовки вылилась в прекрасный вечер, наполненный красивыми и яркими творческими номерами, дефиле, интеллектуальным конкурсом. Завершился этап традиционным конкурсом импровизаций. 

В жюри финала был профессор, проректор по учебной работе Алексей Васильевич Бурмистров а также приглашённые гости, среди них Missis Globe Алиса Тулынина, популярный ведущий Руслан Мазитов, Шафиков Румиль. 

По итогам конкурса номинации распределились следующим образом: 

  • «Мисс фото» — Софья Ямщикова (факультет энергонасященных материалов и изделий);
  • «Мисс очарование» — Милана Семенова (факультет экологической, технологической и информационной безопасности);
  • «Мисс оригинальность» — Арина Усачева (факультет нефти и нефтехимии);
  • «Мисс элегантность» — Нурия Тумпарова (факультет технологии, переработки и сертификации пластмасс и композитов);
  • «Мисс интеллект» — Камилла Прахова (факультет технологии легкой промышленности и моды);
  • «Мисс энергия» — Алсу Хайруллина (факультет наноматериалов и нанотехнологий);
  • «Мисс шарм» — Алсу Нигаматьянова (механический факультет);
  • «Мисс стиль» — Екатерина Тепина (факультет экологической, технологической и информационной безопасности);
  • «Мисс обаяние» — Александра Синичкина (факультет химии и технологии полимеров в медицине и косметике);
  • «Мисс грация» — Диана Егорова (факультет нефти и нефтехимии);
  • «Мисс улыбка» — Алина Касимова (факультет пищевой инженерии);
  • «Мисс талант» — Кристина Шарина (факультет дизайна и программной инженерии);
  • «Мисс зрительских симпатий» — Камилла Прахова;

Специальный приз от Лиги студентов получила Алсу Хайруллина. 

Титул «Вице-мисс КНИТУ» получила студентка 3-го курса факультета технологии лёгкой промышленности и моды Камилла Прахова, а «Мисс КНИТУ 2019» стала студентка первого курса факультета нефти и нефтехимии Арина Усачева. Председатель жюри заслуженный деятель искусств РТ, президент общественной организации «Мисс Татарстан» Изольда Сахарова, пригласила победительницу в финал конкурса «Мисс Татарстан 2020».

 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Татарстанцы за первые шесть месяцев 2019 года взяли в два раза больше микрозаймов, чем в 2018
Новости дня
15:06
Защитник «Рубина» Владимир Гранат выбыл на месяц из-за операции на мениске

Возвращение в строй Сильвие Бегича по-прежнему остается под вопросом.

14:54
Голкипер «Рубина»: У нашей игры есть недочеты в плане обострения, мы создаем мало моментов

Юрий Дюпин рассказал о подготовке к игре с московским «Спартаком».

14:46
Президент РТ и основатель FIX обсудили вопросы сотрудничества в области информационных технологий

Встреча состоялась в Казанском Кремле.

14:28
Татарстанцы за первые шесть месяцев 2019 года взяли в два раза больше микрозаймов, чем в 2018

Физическим лицам микрофинансовые организации предоставили займы на 1,7 млрд рублей, ИП — 1,4 млрд.

14:22
Рустам Минниханов вошел в топ-10 лидеров общероссийского рейтинга губернаторов

Рейтинг представили аналитики портала «Давыдов.Индекс».

14:17
Приставы арестовали имущество казанской фирмы, отказавшейся передавать учредителю документы

Судебный пристав наложила арест на собственность организации общей стоимостью в 800 тысяч рублей.

14:15
Биометрия в повседневной жизни: участники Finopolis купили «по лицу» более 60 литров кофе

Сдать биометрические данные можно в любом из свыше 11 тысяч отделений 175 банков.

14:11
В Татарстане осудили мужчину, который задушил подругу, решив, что она заразила его ВИЧ-инфекцией

Злоумышленника приговорили к 11 годам колонии особого режима.

14:06
«Татнефть» готова вложить в развитие нефтехимии 600 млрд рублей и купить активы за пределами РТ

Ранее компания «Татнефть» заключила соглашение с «СИБУРом» о покупке производственного комплекса в Тольятти.

14:04
МВД Татарстана опровергло похищение в центре Казани

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в центре города мужчину затолкали в автомобиль и увезли в неизвестном направлении.

14:00
В Казани Тбилисский театр представит спектакли по произведениям Толстого и Гоголя

Гастроли Тбилисского русского драмтеатра им. А. С. Грибоедова пройдут с 18 по 19 октября на сцене татарского театра драмы и комедии им. Тинчурина.

13:56
Капитан ХК «Динамо-Казань»: Наш план никогда не меняется — всегда становиться чемпионом России

Тимур Николаев назвал прошедший розыгрыш чемпионата «сложным, с неудачным началом».

13:55
В Казанском национальном исследовательском технологическом университете выбрали «Мисс КНИТУ 2019»

В финале конкурса приняли участие 12 девушек.

13:52
Казанский Кремль: Переименовать улицу в честь Путина можно только по инициативе граждан

Судьбу нового названия улицы Театральной определит уровень общественной поддержки.

13:45
У «Химграда» в Казани спасли собаку, провалившуюся в яму

Случай произошел возле проходной в технополис.

13:44
На МТФ-2019 обсудят вопросы поддержки российского экспорта
13:28
ДУМ Татарстана планирует выпустить издание с переводом смыслов Корана на русский язык

Книга сейчас находится на этапе верстки.

13:27
Прокуратура требует, чтобы власти Кировского района Казани убрали стихийные свалки

На просьбы жителей оборудовать площадки для ТБО власти ответили отказом, объяснив, что на это нет денег.

13:24
Великий Новгород хочет получить небольшую часть оборудования после чемпионата WorldSkills в Казани

Татарстан надеется, что большая часть наследия останется в республике для студентов ресурсных центров.

13:17
Пассажир экстренно севшего в Казани самолета отказался от госпитализации

Мужчина за день до вылета жаловался на боли в животе.

13:14
В Казани Роспотребнадзор с начала года из-за нарушений закрыл шесть кальянных

Причиной закрытия заведений стала вентиляция, которая не соответствовала установленным требованиям надзорного ведомства.

13:04
Для жителей Набережных Челнов и Альметьевска организуют телемост со спикерами форума «Мой бизнес»

Форум «Мой бизнес» пройдет 24 октября в казанской «Татнефть Арене».

12:56
В Казанском Кремле прокомментировали идею депутата водить учеников автошкол в морги

Лилия Галимова отметила, что реализуется не каждая парламентская инициатива.

12:55
Жители Казани пожаловались в прокуратуру на соседей, которые устроили незаконную парковку у дома

Надзорное ведомство внесло в адрес руководителя ТСЖ представление с требованием убрать из двора парковочные блокираторы.

12:55
«Эксперт РА» подтвердил рейтинг банка «Аверс»

Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен сильной позицией по достаточности капитала.

События