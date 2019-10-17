Президент РТ и основатель FIX обсудили вопросы сотрудничества в области информационных технологий

(Казань, 17 октября, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов провел рабочую встречу с основателем и главой ГК FIX Дмитрием Еремеевым в Казанском Кремле. Об этом информирует пресс-служба руководителя республики.

«В ходе обсуждения рассматривались вопросы сотрудничества в части информационных технологий», — говорится в сообщении пресс-службы.

Так, Дмитрий Еремеев сообщил Президенту о подготовке и проведении в Казани международной партнерской конференции для лидеров IT-отрасли, а также о других мероприятиях.

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