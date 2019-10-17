Села Старые Матаки и Абдул-Салманы в Татарстане соединила новая дорога протяженностью около 4 км

(Казань, 17 августа, «Татар-информ»). В Алькеевском районе Татарстана, между селами Старые Матаки и Абдул-Салманы, построена новая дорога протяженностью 3,9 км. Общая стоимость работ составила более 65,5 млн рублей, из них свыше 29,3 рублей выделено из федерального бюджета, сообщает Миндортранс РТ.

Во время строительства были перенесены коммуникации, в том числе линии электропередачи, кабель связи. Кроме того, проведена защита газопровода бетонными плитами. На новом объекте установлены 38 дорожных знаков, 112 сигнальных столбиков, 288 погонных метров металлических барьерных ограждений. Дорожное покрытие выполнено из щебеночно-песчаной смеси шириной 7,5 метра.

«Наши дети и внуки живут в Старых Матаках и в Казани. Раньше очень переживали, когда они к нам собирались в гости, – дороги нет, одни колдобины. А сейчас они могут без проблем даже ночью к нам приехать», – рассказала пенсионерка, жительница села Абдул-Салманы Фатима Зиганшина.

В Татарстане из 3074 сельских населенных пунктов 2538 соединены с дорогами с твердым покрытием. В текущем году дороги построены к 22 селам, в том к 11 в рамках федеральной целевой программы.

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