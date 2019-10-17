«Татар радиосы» переедет в новое здание

(Казань, 17 октября, «Татар-информ», Алина Айдарова). Радиостанция «Татар радиосы» переезжает в новое здание. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил исполняющий обязанности руководителя управляющей компании татарской медиа группы «Барс медиа» Павел Волонихин.

По его словам, сейчас в новом здании ведутся ремонтные работы. «Татар радиосы» займет одно из производственных помещений в доме № 34 по Сибирскому тракту.

«Переезд радио в новое здание производится на основании общего решения акционеров. Сейчас в новом здании производятся ремонтные работы. Ремонт должен завершиться к концу следующей недели», — уточнил он.

Радиостанция начала работу в 2001 году в арендованном здании по адресу: Проточная, 8. В 2003 году компания переехала в новый офис на Голубятникова, 20а. В полученной в 2016 году в Роскомнадзоре лицензии также указан этот адрес.

6 августа председатель совета директоров татарской медиа группы «Барс Медиа» Марат Гараев сообщил о своем уходе из компании, а также уходе своей дочери Дины Гараевой, занимавшей должность директора. Причиной ухода Марат Гараев назвал отсутствие взаимопонимания с акционерами компании.

По словам источника ИА «Татар-информ», дом на Голубятникова принадлежал не акционерам, а прежним владельцам, которые покинули здание и попросили радиостанцию освободить его. Однако Павел Волонихин опроверг эту информацию. «Нас с прежнего адреса не выгоняли», — сказал он.





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