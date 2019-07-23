В четырех районах Казани временно отключат электричество

(Казань, 17 октября, «Татар-информ»). Завтра, 18 октября, четыре района Казани — Ново-Савиновский, Вахитовский, Советский и Приволжский — временно останутся без света, информирует пресс-служба мэрии столицы РТ.

Так, с восьми утра до пяти вечера без света останутся жители Вахитовского района, проживающие по следующим адресам: улица Груздева, дом 4, улица Достоевского, дом 35/10, а также улица Чехова, дом 8/2.

Кроме того, в период с 9 утра до часа дня запланировано прекращение подачи электроэнергии в ряд домов Ново-Савиновского района. Отключение затронет дома 32 и 33б (детсад № 306), 35 и 35а по улице Короленко, 30 и 32 по проспекту Ямашева.

В Приволжском районе электричество будет отсутствовать с 8.00 до 18.00 в домах, расположенных по таким адресам: улица Хусаина Мавлютова, д. 3 (Международная школа), улица Братьев Касимовых, дд. 42, 44, 46 ,48, 50, 52 (83-й лицей), улица Гарифьянова, дд. 25, 34, 36, 38, 40, 42, улица Камая, дд. 3, 5, 7, улица Карбышева, дд. 35, 47/1.

В этот же период времени не будет света и у жителей Приволжского района. Отключение света запланировано в поселке Отары по улицам 2, 4, 5, 6-я Отарские, а также Придорожная, Молдавская, Озерная, Приволжская, Дорожная, Поперечно-Отарская.

У жителей Советского района свет отключат на час позже, в 9 утра. Отключение продлится до 6 вечера и затронет дома по адресам улица Гвардейская, д. 20, улица Академика Губкина, дд. 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 6, 8, 10, улица Космонавтов, дд. 1, 2, 3, 5, 6, Сибирский тракт, 4, улица Кирпичникова, дд. 12, 12/1, 12/2. На этот же срок электричество отключат и в поселке Константиновка в домах, расположенных по адресам улица Казанская, дома с 37-го по 107-й, а также в садоводческих некоммерческих товариществах «Восход-1», «Рассвет», «Светлый плес», находящихся в поселке Кульсеитово.

Кроме того, с 9 утра до 6 вечера запланировано отключение света в поселке Чебакса, также расположенном в Советском районе, по адресам: улица Дорожная, Михайлова, Заводская, Соколова, Спортивная, Кирсанова, Посадочная, Современников, Фариза Алиева, Мурзаханова, Чепуренко.

Наконец, «с восьми утра до шести вечера подача электроэнергии прекратится в ряд домов поселка Вознесенское по улицам Вишневая, Грачиная, Дуслар, Нардуган, Парканат, Праздничный, Радужная, Старательный, Тузганак, Туманная, Якташлар», — говорится в сообщении пресс-службы.

Причина отключений — проведение работ по плановому ремонту ЛЭП, а также электротехнического оборудования трансформаторных подстанций. Кроме того, в это же время будет проводиться техническое обслуживание оборудования распределительных сетей.

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