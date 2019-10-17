В Нижнекамске построят новую «прорывную» школу № 38

(Казань, 17 октября, «Татар-информ»). В Нижнекамске построят новое общеобразовательное учреждение, которое будет отличаться от других школ города своей идеологией, внутренним наполнением и содержанием. Об этом сообщает «НТР 24».



В ультрасовременной школе «Тема 37», которая открыла свои двери в этом году, состоялся проектный семинар, на котором решали, какой быть будущей школе № 38.

Обсуждение проекта вела кандидат психологических наук Марина Битянова – гостья из Москвы.





Семинар проходил в формате деловой игры. Его участниками стали директора нижнекамских школ и детских садов, представители управления образования, дизайнеры и бизнесмены.





Задачи встречи – совместить свои наработки, знания, опыт и идеи, для того чтобы определиться, каким будет будущее «прорывное» образовательное учреждение.

По самым смелым прогнозам, новую школу начнут строить уже в будущем году. Известно, что это будет совместный проект города с компанией «Татнефть».

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