Рустам Минниханов вошел в топ-10 лидеров общероссийского рейтинга губернаторов

(Казань, 17 октября, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов вошел в десятку лидеров общероссийского рейтинга губернаторов «Индекс власти», топ был составлен аналитиками портала «Давыдов.Индекс».
По подсчетам специалистов, Президент РТ занял третье место с показателем 615 (цифры даны в миллионах административных единиц). В сентябре также был зафиксирован аналогичный результат, отмечается в Telegram-канале источника.
В процессе оценки и составления рейтинга учитывают различные показатели: профессиональная репутация персоны, аппаратно-лоббисткий потенциал, наличие крупных успехов или неудач, значимость курируемой сферы, возраст.