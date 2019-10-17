Приставы арестовали имущество казанской фирмы, отказавшейся передавать учредителю документы

(Казань, 17 октября, «Татар-информ»). Приставы арестовали имущество казанской фирмы, отказавшейся передавать документы учредителю, рассказала главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Лилия Халимова.

По ее словам, организация, которая занимается в Казани изготовлением стальных дверей, должна была передать учредительные документы местному жителю, однако исполнять соответствующее решение суда она не спешила.

В итоге пристав-исполнитель арестовала имущество компании на 800 тысяч рублей, после чего документы наконец попали в руки учредителю.

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