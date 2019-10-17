МВД Татарстана опровергло похищение в центре Казани

(Казань, 17 октября, «Татар-информ»). В центре Казани никого не похищали, в городе прошли учения. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что перед Дворцом земледельцев в Казани похитили человека – мужчину якобы затолкали в машину и увезли в неизвестном направлении.

Как объяснили в пресс-службе МВД по РТ, в городе прошли учения, часть которых попалась на глаза очевидцам.

«Учебную вводную по линии ГИБДД случайные прохожие приняли за похищение», – сообщили в МВД по РТ.

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