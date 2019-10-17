«Татнефть» готова вложить в развитие нефтехимии 600 млрд рублей и купить активы за пределами РТ

(Альметьевск, 17 октября, «Татар-информ»). Компания «Татнефть» планирует вложить инвестиции в развитие нефтехимических проектов в объеме свыше 600 млрд рублей, при этом рассматриваются возможности покупки активов за пределами республики. Об этом сообщил генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов.

«Совет директоров утвердил общий план развития нефтехимического комплекса, в инвестиции заложены порядка 600 млрд рублей, но если будут интересные идеи, мы выйдем на совет директоров и будем увеличивать программу, корректировать ее», — сказал Маганов.

По его словам, компания также готова покупать активы за пределами Татарстана. «Мы отслеживаем все возможности для эффективного использования тех средств, которые доверены нам акционерами. И если это выгодные покупки, то почему бы и нет. Мы отслеживаем все возможности», — подчеркнул генеральный директор.

Ранее компания «Татнефть» заключила соглашение с «СИБУРом» о покупке производственного комплекса в Тольятти по выпуску синтетических каучуков. Активы необходимы компании для развития шинного комплекса.

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