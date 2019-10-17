Казанский Кремль: Переименовать улицу в честь Путина можно только по инициативе граждан

(Казань, 17 октября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Решение о переименовании одной из центральных улиц Казани в честь Владимира Путина зависит от желания и инициативы татарстанцев, заявила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«Когда мы говорим о принятии подобного рода решений, Рустам Нургалиевич [Минниханов] всегда ориентируется на одно — желание, инициатива должна всегда исходить снизу, от людей <...> Любое подобное решение возможно только по инициативе самих граждан», — подчеркнула она.

Ранее активисты создали петицию с предложением переименовать одну из центральных улиц Казани в честь Президента РФ. Лилия Галимова предложила отслеживать уровень поддержки инициативы и в дальнейшем прорабатывать вопрос более конкретно.

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