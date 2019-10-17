Голкипер «Рубина»: У нашей игры есть недочеты в плане обострения, мы создаем мало моментов

(Казань, 17 октября, «Татар-информ»). Голкипер казанского футбольного клуба «Рубин» Юрий Дюпин на открытой для журналистов тренировке рассказал о подготовке к игре с московским «Спартаком».

«Подготовка к „Спартаку“ идет в штатном режиме, она почти не отличается от других игр. Мы не знаем, как они и кем будут играть, будем отталкиваться от своей игры. Как провели паузу в чемпионате? После игры с „Тамбовом“ было два выходных, потом продолжили работать, сыграли с „Оренбургом“, два выходных и подготовка к „Спартаку“», — поделился футболист.

Вдобавок он рассказал об итогах контрольного матча: «С "Оренбургом" показали то, что наигрывали на тренировках. Многое получалось, мы движемся в правильном направлении. Но есть недочеты в плане обострения — команда создает мало моментов. Сейчас делаем на этом акцент, надеюсь, нас прорвет в московской игре.

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