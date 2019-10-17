(Казань, 17 октября, «Татар-информ»). Защитник «Рубина» Владимир Гранат выбыл на месяц из-за операции на мениске. Об этом журналистам на открытой тренировке рассказал тренер казанской команды Роман Шаронов.

«Гранат прооперивал мениск, он выбыл примерно на месяц. Что касается Бегича, то здесь все туманно. Мы ждем. Все остальные в целом здоровы», — рассказал Шаронов.

Также он прокомментировал грядущую игру против московского «Спартака»: «Есть какая-то информация по этому клубу, но она неполная. Не думаю, что они поменяют что-то кардинально, но изменения будут все равно связаны с новым главным тренером».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.