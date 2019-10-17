(Казань, 17 октября, «Татар-информ»). В Татарстане осудили мужчину, который задушил подругу, решив, что она заразила его ВИЧ-инфекцией, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В суде выяснили, что в конце апреля 41-летний мужчина с 31-летней возлюбленной выпивали на берегу Акташки. В какой-то момент они поссорились, он обвинил подругу в том, что она заразила его ВИЧ и задушил в пылу ссоры ремнем от сумки.

Ранее судимого мужчину признали виновным по статье «Убийство». С учетом особо опасного рецидива, его приговорили к 11 годам колонии особого режима.

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