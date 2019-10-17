В Казани Тбилисский театр представит спектакли по произведениям Толстого и Гоголя

(Казань, 17 октября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Казани с 18 по 19 октября состоятся гастроли Тбилисского театра, во время которых зрителям покажут спектакли «Холстомер. История лошади» по произведению Л. Н. Толстого и «Шинель» по Н. В. Гоголю на сцене театра Тинчурина.

«Мне очень нравится спектакль „Холстомер. История лошади“, который представят завтра, хотя не менее интересна и „Шинель“ будет», — поделилась первый заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова.

В первый день гастролей, 18 октября, Тбилисский театр представит спектакль по мотивам повести Толстого «Холстомер. История лошади» режиссера Автандила Варсимашвили. Спектакль посвящается памяти Георгия Товстоногова и Евгения Лебедева.

«Те посылы, которые будут озвучены, вечны. Спектакль заставит задуматься над тем, что мы в ответе за тех, кого приручили», — добавила Юлия Адгамова.

Для воплощения классического произведения режиссер-постановщик Автандил Варсимашвили, не опасаясь сравнений с легендарными предшественниками, нашел новые смыслы, подобрал новую стилистику и создал самостоятельный спектакль, современное действо — яркое, зрелищное, но в то же время трагическое и пронзительное.

Главным героем постановки является старый пегий мерин, перед которым на пороге смерти проходит вся его жизнь, полная страданий.

19 октября театр покажет на сцене спектакль «Шинель» по Н. В. Гоголю в жанре феерии в одном действии. Создатель постановки также Автандил Варсимашвили. В данном спектакле он следует направлению Гофмана и разрушает хрестоматийные клише. Так, Акакий Акакиевич Башмачкин уже не забитый маленький человек, а творец и художник букв, который мечтает не о шинели, а о любви, которую у него все-таки украдут.

Гастроли Тбилисского русского драмтеатра им. А. С. Грибоедова пройдут с 18 по 19 октября на сцене татарского театра драмы и комедии им. Тинчурина в рамках театрального проекта «Большие гастроли».

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