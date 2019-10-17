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Татар-информ

17 октября 2019, 13:27

Происшествия

Прокуратура требует, чтобы власти Кировского района Казани убрали стихийные свалки

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Происшествия

Прокуратура требует, чтобы власти Кировского района Казани убрали стихийные свалки

На просьбы жителей оборудовать площадки для ТБО власти ответили отказом, объяснив, что на это нет денег.

(Казань, 17 октября, «Татар-информ»). Прокуратура требует, чтобы власти Казани убрали стихийные свалки и оборудовали площадки ТБО в Кировском районе города. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Было установлено, что в течение 2019 года от жителей Кировского района города в исполком поступали коллективные обращения об отсутствии площадок для ТБО, а также о стихийных свалках в районе. Местные власти заверили заявителей, что несанкционированные свалки будут убраны, но нарушения до сих пор не устранены.

На просьбы оборудовать площадки для ТБО власти ответили отказом, объяснив, что на это нет денег.

Прокуратура провела проверку соблюдения законодательства, по результатам которой в адрес главы исполкома Кировского и Московского районов внесено представлении об устранении нарушений и привлечении ответственных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.
 

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