Великий Новгород хочет получить небольшую часть оборудования после чемпионата WorldSkills в Казани

(Казань, 17 октября, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Судьба наследия чемпионата WorldSkills в Казани продолжает обсуждаться вместе с Минпросвещения России. Есть вероятность, что часть оборудования уедет из Татарстана в Великий Новгород. Об этом рассказала официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова на брифинге в Доме Правительства РТ.

«Не забываем, что какая-то мизерная часть, возможно, уйдет в Великий Новгород, где будет проходить национальный чемпионат WorldSkills. Они приезжали перенимать опыт проведения национального чемпионата у нас, поэтому не исключено, что мизерная часть оборудования будет использоваться там. Но большую часть мы, конечно, хотим оставить у нас, чтобы оснастить ресурсные центры», — сказала Галимова.

Минпросвещения России — это основной федеральный орган, который курировал вопросы по проведению чемпионата WorldSkills в Казани. Соответственно, закупки оборудования для соревнований и формирование пула технического оснащения проводилось со стороны ведомства.

Финал национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Россия) прошел в Казани в мае этого года. Аналогичное событие состоится в Великом Новгороде в 2021 году.



Мировой чемпионат по стандартам WorldSkills столица Татарстана провела в августе этого года. После него стало известно, что республика ведет переговоры с оргкомитетом WorldSkills, чтобы оставить оборудование чемпионата у себя.

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