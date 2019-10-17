Пассажир экстренно севшего в Казани самолета отказался от госпитализации

(Казань, 17 октября, «Татар-информ», Валерия Белова). Гражданин из Малайзии, который находился на борту экстренно приземлившегося в Казани самолета, отказался от госпитализации. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе Республиканской клинической больницы.

Мужчина сегодня вылетел рейсом Ташкент - Санкт-Петербург, но в самолете ему резко стало плохо. Из аэропорта Казани, где сел самолет, малазийца забрала скорая помощь и отвезла в РКБ.

«Инностранного гражанина обследовали наши врачи. Последние два дня, по его словам, у него сильно болел живот. Угрожающей жизни ситуации не было, но молодому человеку рекомендовали госпитализацию. Он отказался», — прокомментировала случай пресс-секретарь клиники Гузелия Ханипова.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что самолет Боинг-767 Узбекских авиалиний в 10.40 внепланово сел в Казани из-за плохого самочувствия гражданина.

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