«Эксперт РА» подтвердил рейтинг банка «Аверс»

(Казань, 17 октября, «Татар-информ). «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности банка «Аверс» на уровне ruA-, по рейтингу сохранен стабильный прогноз.

Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен сильной позицией по достаточности капитала, а также адекватными оценками качества активов и ликвидной позиции.

Банк «Аверс» – средний по размеру российский банк (56-е место поактивам и 46-е по размеру капитала в рэнкингах «Эксперт РА» на 01.09.2019), специализирующийся на операциях на межбанковском рынке и рынке ценных бумаг, а также кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании крупных корпоративных клиентов. Банк является опорным расчетным центром для группы компаний «ТАИФ».

По данным информационного агентства banki.ru, на 01.09.2019 величина нетто-активов банка составила 111,99 млрд руб., капитал – 23,30 млрд руб., чистая прибыль за 8 месяцев 2019 года – 1,49 млрд руб., вложения в ценные бумаги – 43,11 млрд руб.