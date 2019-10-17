Татарстанцы за первые шесть месяцев 2019 года взяли в два раза больше микрозаймов, чем в 2018

(Казань, 17 октября, «Татар-информ», Вероника Ваганова). За первые шесть месяцев 2019 года микрофинансовые организации Татарстана выдали займов на 54,5% больше, чем за аналогичный период 2018 года, что составило 2,1 млрд рублей. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Отделения Национального банка по РТ Волго-Вятского ГУ Банка России.

«Наибольший объем микрозаймов был предоставлен физическим лицам: 1 649,1 млн рублей очно и 91,8 млн рублей — онлайн. Индивидуальным предпринимателям выдано микрозаймов на общую сумму 142,4 млн рублей», — говорится в сообщении.

Кроме этого, почти на 16% вырос общий объем предоставленных кредитов, который составил 165 млрд рублей.

«Увеличение розничного кредитования обусловлено повышением спроса на потребительские кредиты: их объем в первом полугодии 2019 года составил 126,8 млрд рублей, что на 25,5% больше, чем годом ранее», — добавили в пресс-службе.

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