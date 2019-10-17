Жители Казани пожаловались в прокуратуру на соседей, которые устроили незаконную парковку у дома

(Казань, 17 октября, «Татар-информ»). Жители Казани пожаловались в прокуратуру на соседей, которые устроили незаконную парковку во дворе дома. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В надзорное ведомство обратились жильцы дома № 2 по улице Коммунаров. Они сообщили, что во дворе их дома появились парковочные блокираторы с указанием номеров квартир автовладельцев, которые были самовольно установлены.

Как выяснилось, вопрос о персональном паркинг-месте обсуждался на собрании собственников жилья и не получил поддержки большинства жителей. Таким образом, установленные на придомовой территории парковочные блокираторы являются незаконными.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура внесла в адрес руководителя ТСЖ представление об устранении нарушений, которое находится на рассмотрении.

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