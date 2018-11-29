В Казанском Кремле прокомментировали идею депутата водить учеников автошкол в морги

(Казань, 17 октября, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Хорошо, что в ходе дискуссии возникают инициативы, но не каждая из них реализуется. Такое мнение высказала официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова, комментируя идею водить учеников автошкол в морг.

«У депутатов во время дискуссии возникают разные инициативы, и это нормально. Нормальный рабочий процесс, но это совершенно не означает, что та или иная инициатива будет реализована», — сказала Галимова, отвечая на вопрос корреспондента ИА «Татар-информ». Разные инициативы, возникающие во время дискуссии между депутатами Госсовета РТ она назвала «принципом многопартийного парламента» в действии.

«Сам факт того, что [предложение] вызвало бурную реакцию, говорит только об одном. В стране, а не только в республике, существует такая проблема, как безопасность дорожного движения», — отметили в Казанском Кремле.

Сделать посещение больниц и моргов для учеников автошкол обязательным предложил депутат Госсовета РТ Дмитрий Самаренкин. Идею он озвучил в минувший вторник, 15 октября, на заседании парламентского Комитета по бюджету, налогам и финансам.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.