Галимова: Татарстан намерен ускорить темп выхода самозанятых из тени за счет информирования

(Казань, 17 октября, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Власти Татарстана заинтересованы в увеличении числа зарегистрированных самозанятых, но достичь этого можно только за счет информирования о плюсах легализации. Такое мнение высказала официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова, отвечая на вопрос корреспондента ИА «Татар-информ».

«Власть, конечно, принимает меры [по увеличению числа зарегистрированных самозанятых], но в какой части? Это постоянная работа с населением; информирование о принципах самозанятости; объяснение, почему это важно и что дает статус самозанятого. Такая работа продолжается и будет вестись, но всегда решение остается за самими гражданами», — сказала Галимова.

Ожидалось, что 60 тыс. самозанятых в Татарстане выйдут «из тени» за этот год, но пока легализовались только 35 тыс. человек. Среди них — около 10 тыс. жителей Казани. По данным статистики, еще около 120 тыс. жителей Казани являются самозанятыми без регистрации в системе «Мой налог».

Эксперимент по внедрению специального налогового режима — налога на профессиональный доход стартовал в этом году. К нему подключились Татарстан, Москва, Московская и Калужская области. Практикой уже заинтересовались другие регионы России — Башкортостан, Крым и Нижний Новгород.

«Другие субъекты уже присматриваются, для них это интересное направление. Буквально накануне вечером была встреча с делегацией Тюменской области. Они тоже на эту тему задавали много вопросов. Думаю, в перспективе эта практика будет общефедеральной», — рассказала Галимова.

Ранее на сайте «События» вышло большое интервью с замминистра экономики Татарстана Рустемом Сибгатуллиным о самозанятости. По данным Минэкономики республики, сегодня темп регистрации самозанятых составляет 5 тыс. человек в месяц, и он растёт.

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