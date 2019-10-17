(Казань, 17 октября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Капитан клуба по хоккею на траве «Динамо-Казань» Тимур Николаев прокомментировал развитие завершившегося сезона чемпионата России и очередную победу в нем команды.

«Победы не приедаются, хотя я уже 17-й год становлюсь чемпионом. Этот год был очень сложным для нас, начало вышло неудачным — мы плохо выступили на Кубке и Суперкубке. Потом наращивали темп и стали чемпионами. Спасибо тренерам за то, что верили в нас. Хотя недооценки соперника не было», — рассказал Николаев.

Вдобавок он поделился целями на следующий сезон: «План никогда не меняется — всегда становиться чемпионом. Также в следующем сезоне нужно удачно выступить в Евролиге, потому что в этом году чуть-чуть не хватило».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.