Наставник ХК «Динамо-Казань»: Встреча с Президентом РТ катализирует уверенность в своих силах

(Казань, 17 октября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Главный тренер клуба по хоккею на траве «Динамо-Казань» Араик Маргарян рассказал о влиянии встреч с Президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым на игроков.

«Встреча, которая проходила сегодня, катализирует уверенность в своих силах, тем более для молодых игроков. Но я могу переместить подобные мероприятия на плоскость сознания игроков, что и приносит победы. Если случается поражение, значит я не смог донести», — посчитал наставник казанской команды.

Также он объяснил вылет команды из Евролиги на стадии ¼: «Мы недавно прилетели с Испании и впервые мы дошли до четвертьфинала. Могли подняться и выше, вся проблема в организации, она была очень непрофессиональной. Сначала мы 4:2 победили Францию, потом проиграли Англии 4:1, хотя сначала вели в счете. На последнюю половину встречи у игроков не хватило сил, потому что за 12 дней они сыграли семь игр».

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