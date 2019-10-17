В Казани вынужденную посадку совершил самолет из Ташкента, на борту которого стало плохо малазийцу

(Казань, 17 октября, «Татар-информ»). В Казани вынужденную посадку совершил самолет из Ташкента, на борту которого стало плохо гражданину Малайзии. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.



«Сегодня в 10.40 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение от диспетчера Международного аэропорта "Казань" о том, что в авиагавани совершил вынужденную посадку самолет Боинг-767 Узбекских авиалиний, который следовал из Ташкента в Санкт-Петербург», – уточнили в МЧС.

Причиной посадки стал гражданин Малайзии, которому внезапно стало плохо. Мужчину госпитализировали в РКБ, а самолет продолжил свой маршрут.

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