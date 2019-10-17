Для жителей Набережных Челнов и Альметьевска организуют телемост со спикерами форума «Мой бизнес»

(Казань, 17 октября, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). В Набережных Челнах и Альметьевске организуют площадки для онлайн-трансляций с форума «Мой бизнес», где любой желающий сможет задать актуальные вопросы известным спикерам. Об этом рассказал ректор школы бизнеса Синергия Григорий Аветов на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«Это будут онлайн-трансляции форума, который пройдет Казани. Трансляции будут проходить в залах. Это будут прямые включения, участники трансляции из залов смогут задавать вопросы», — сказал Григорий Аветов.

Поучаствовать в трансляции можно будет бесплатно. Площадка в Набережных Челнах будет организована в IT-парке, в Альметьевске — в ДК «Юбилейный».

Форум «Мой бизнес» в Казани пройдет 24 октября в казанской «Татнефть Арене». Он соберет около 9 тыс. человек и станет самым массовым в России. Среди спикеров — чемпионка Европы и мира, известная телеведущая и бизнес-леди Ляйсан Утяшева, ведущий специалист по переговорам и личным продажам Сергей Азимов, совладелец ресторанного холдинга RESTart Vasilchuk Brothers Алексей Васильчук и др.



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