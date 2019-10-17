В Казани Роспотребнадзор с начала года из-за нарушений закрыл шесть кальянных

(Казань, 17 октября, «Татар-информ). В Казани с начала 2019 года Роспотребнадзор РТ закрыл шесть кальянных из-за вентиляции, которая не соответствовала установленным требованиям надзорного ведомства. Информация об этом размещена на портале ведомства.

«По результатам рассмотрения обращений граждан на неудовлетворительные условия проживания приостановлена деятельность 5 кальянных и 1 кафе-кальянной в г. Казани в связи с несоответствием вентиляционных систем данных заведений установленным требованиям», — указано на сайте.

Всего за девять месяцев Роспотребнадзор РТ проверил в ходе надзорной деятельности более 860 объектов, специализирующихся на продаже табачной продукции, и выявил 355 нарушений «антитабачного» законодательства. Общая сумма административных штрафов составила около 3,7 млн рублей.

Кроме того, за неоднократные нарушения действующего законодательства Роспотребнадзором направлено в суд 19 исков о запрете по продаже табачной продукции вблизи образовательных учреждений. В настоящее время 9 исков удовлетворено, 10 исков находятся на рассмотрении.



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