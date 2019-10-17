В Казанском Кремле состоялось чествование 17-кратных чемпионов России ХК «Динамо-Казань»

(Казань, 17 октября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов провёл чествование клуба по хоккею на траве «Динамо-Казань», которые в этом сезоне стали 17-кратными чемпионами России.

«С очередной блестящей победой, вы нас балуете! 17 побед в чемпионате дорогого стоит: это мастерство, упорство, характер. У нас есть программа по обновлению поля (игровую площадку Центра хоккея на траве — прим. Т-и), и дальше будем поддерживать клуб. Если кому-то кажется, что результат добывался легко, то это совсем не так. Пока Маргарян с нами, мы всех победим», — обратился к спортсменам Президент.

Далее Минниханов наградил медалью ордена «За заслуги перед РТ» президента клуба Евгения Королькова и главного тренера Араика Маргаряна, медаль «За доблестный труд» досталась массажисту «Динамо» Сергею Данилову.

Почетным званием «Заслуженный врач РТ» был награждён Ибрагим Аитов, а звания «Заслуженный работник физической культуры РТ» были отданы защитнику Андрею Исаеву и полузащитникам Николаю Янкуну и Антону Корнилову. Благодарность Президента РТ была выражена нападающим Артуру Атаеву, Линару Фаттахову и Андрею Семёнову.

«От всей души хочу поблагодарить руководство за внимание, это помогает нам побеждать. Команда как живет, так и играет, и вы способствуете нашему росту», — ответил Минниханову наставник «Динамо-Казани» Араик Маргарян.

Капитан команды Тимур Николаев же вручил Президенту профессиональную клюшку, которую Минниханов пообещал добавить в музей. Также ему были вручены фотокартина и медаль чемпиона России.

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