Минниханов поддержал идею сделать «Кольцо» похожим на здание Татпотребсоюза

(Казань, 17 октября, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Президенту РТ Рустаму Минниханову больше всего нравится вариант реконструкции ТРК «Кольцо» в центре Казани, максимально приближенный к зданию Татпотребсоюза. Оно находилось на месте современного торгового центра. Об этом сказала официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова на брифинге в Доме Правительства РТ.

«Президент республики видел те варианты, которые предлагались [на конкурс по реконструкции "Кольца"]. Не только те, которые обсуждались, но и те, которые вышли в финальную часть. В целом он поддержал идею объемного пространственного решения. С точки зрения внешнего исполнения Рустам Нургалиевич придерживается мнения о необходимости воссоздать вариант, максимально приближенный к первоисточнику. Он исходит из того, что в историческом центре гармоничнее смотрелась бы конструкция, которая изначально была заложена на этом участке», — сказала Галимова.

Если обратиться к историческим справкам, то можно найти, что на месте современного «Кольца» стояло здание Татпотребсоюза.

«Это было Г-образное сооружение, к которому прилегало ромбовидное пространство», — сказала Галимова, показывая журналистам черно-белую фотографию здания в 1950-е годы.

«Безусловно, этот объект ["Кольцо"] является знаковым для столицы, поэтому его реконструкция вызывает такой интерес у общественности. По сути, это место сосредоточения транспортных и пеших потоков», — сказала представитель Казанского Кремля.

В начале этой недели стал известен проект-победитель конкурса на реконструкцию ТРЦ «Кольцо». Победителем стало решение по созданию современного торгового пространства от команды молодых архитекторов из Москвы, накрытого современной цветосветовой сеткой с градиентным стилизованным орнаментом элементов. Проект будет проходить глубокую доработку с точки зрения архитектуры, подчеркнула Галимова.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.