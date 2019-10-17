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Динара Прокопьева

17 октября 2019, 11:58

Общество

Минниханов поддержал идею сделать «Кольцо» похожим на здание Татпотребсоюза

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Общество

Минниханов поддержал идею сделать «Кольцо» похожим на здание Татпотребсоюза

Фото: Абдул Фархан

Президент Татарстана высказал своё мнение на тему реконструкции казанского торгового центра.

(Казань, 17 октября, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Президенту РТ Рустаму Минниханову больше всего нравится вариант реконструкции ТРК «Кольцо» в центре Казани, максимально приближенный к зданию Татпотребсоюза. Оно находилось на месте современного торгового центра. Об этом сказала официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова на брифинге в Доме Правительства РТ.

«Президент республики видел те варианты, которые предлагались [на конкурс по реконструкции "Кольца"]. Не только те, которые обсуждались, но и те, которые вышли в финальную часть. В целом он поддержал идею объемного пространственного решения. С точки зрения внешнего исполнения Рустам Нургалиевич придерживается мнения о необходимости воссоздать вариант, максимально приближенный к первоисточнику. Он исходит из того, что в историческом центре гармоничнее смотрелась бы конструкция, которая изначально была заложена на этом участке», — сказала Галимова.

Если обратиться к историческим справкам, то можно найти, что на месте современного «Кольца» стояло здание Татпотребсоюза.

«Это было Г-образное сооружение, к которому прилегало ромбовидное пространство», — сказала Галимова, показывая журналистам черно-белую фотографию здания в 1950-е годы.  

«Безусловно, этот объект ["Кольцо"] является знаковым для столицы, поэтому его реконструкция вызывает такой интерес у общественности. По сути, это место сосредоточения транспортных и пеших потоков», — сказала представитель Казанского Кремля.  

В начале этой недели стал известен проект-победитель конкурса на реконструкцию ТРЦ «Кольцо». Победителем стало решение по созданию современного торгового пространства от команды молодых архитекторов из Москвы, накрытого современной цветосветовой сеткой с градиентным стилизованным орнаментом элементов. Проект будет проходить глубокую доработку с точки зрения архитектуры, подчеркнула Галимова.

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