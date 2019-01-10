Чаще всего зарплату «в конвертах» в РТ получают работники торговли, строительства и транспорта

(Казань, 17 октября, «Татар-информ», Диана Авакян). «Серую» зарплату работникам в Татарстане больше всего выдают в таких отраслях, как строительство, торговля и транспортные услуги. Об этом на совещании в Кабмине РТ заявил руководитель Управления Федеральной налоговой службы по РТ Марат Сафиуллин.

«Несмотря на определенные положительные результаты, проводимый нами мониторинг и работу комиссий по легализации налоговой базы по НДФЛ и страховым взносам, в 7% организаций она [налоговая база] по-прежнему значительно ниже, чем в среднем по отрасли. Особенно это касается таких отраслей, к сожалению, как строительство, торговля, транспортные услуги, что говорит о продолжающихся выплатах зарплат в конвертах», – сказал он.

В этом году управление изменило подходы к проведению комиссий по легализации заработной платы в соответствии с разработанной дорожной картой. Налоговые органы ориентированы на реальный результат в легализации источников выплаты зарплат, а не на механическом ее повышении, отметил Сафиуллин.

«Данная работа реально позволила увеличить зарплаты почти на 2 тыс. предприятий республики. И во-вторых, увеличить поступления НДФЛ на 226 млн рублей, страховых взносов на 651 млн рублей», –добавил он.

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