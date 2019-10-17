Прокативший в багажнике авто приятеля и двух полуголых девушек казанец заплатит 2,5 тысячи штрафа

(Казань, 17 октября, «Татар-информ»). Прокативший в багажнике авто приятеля и двух полуголых девушек казанец заплатит две с половиной тысячи рублей штрафа. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в городской Госавтоинспекции.

На днях на страницах в соцсетях появился видеоролик, на котором запечатлена «Лада Гранта», которая едет по проспекту Победы в Казани. В открытом багажнике легковушки сидит парень с двумя девушками в нижнем белье.

Как рассказали агентству в Госавтоинспекции Казани, личность водителя «Лады» установили.

«20-летнему водителю выписаны два штрафа – за нарушение правил расположения ТС на проезжей части и за нарушение правил перевозки пассажиров на общую сумму 2,5 тыс. рублей. Личности пассажиров автомобиля устанавливаются», – рассказали в ГИБДД.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.