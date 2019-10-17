Марат Зяббаров объявил о назначениях на ключевые посты в Минсельхозпроде РТ

(Казань, 17 октября, «Татар-информ»). Сегодня заместитель Премьер-министра РТ — глава Минсельхозпрода Татарстана Марат Зяббаров представил ряд новых назначений коллективу министерства, сообщает пресс-служба ведомства.

Первым замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ стал Наиль Залаков, ранее руководивший исполкомом Лениногорского района с 2014 года.

«На Наиля Залакова мы возлагаем серьезные задачи по формированию региональных продовольственных ресурсов, развитию инновационной деятельности в агропромышленном комплексе», — отметил Зяббаров.

Замминистра, курирующим отрасль животноводства, стал Ленар Гарипов, возглавлявший ранее ООО «Молочный комбинат "Касымовский"». Кроме того, ранее Гарипов работал главным ветврачом и директором АО «Птицефабрика Казанская» и ряда других сельхозпредприятий, а также главным специалистом Минсельхозпрода РТ.

Пост начальника отдела науки, образования и инновационных технологий ведомства заняла Рузалина Валиуллина.

Кроме того, Зяббаров представил коллективу ведомства директора АО «РАЦИН» Дениса Самодурова, назначенного распоряжением Минземимущества РТ 15 октября. До этого момента Самодуров работал директором ООО «КаМП».

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