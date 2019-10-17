(Казань, 17 октября, «Татар-информ», Елена Саляхова). За убийство директора ломбарда в центре Казани Ринат Раимджанов отправится в колонию на 19 лет. Точку в громкой истории о стрельбе в центре города в канун Нового года поставил Верховный суд Татарстана.

Зал суда был полон – выслушать приговор Раимджанову пришли его родственники, жена погибшего и его близкие, раненный Раимджановым Сергей Мазанов, многочисленные журналисты и даже судьи, которые проходят стажировку в Верховном суде РТ.

Суд признал Раимджанова виновным в убийстве и покушении на убийство и приговорил его к 19 годам колонии строгого режима и еще одному году ограничения свободы.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Верховном суде РТ выступил с последним словом Ринат Раимджанов, который расстрелял владельца ломбарда в центре Казани в канун Нового года.

25 декабря 2018 года на перекрестке улиц Университетской и Островского Ринат Раимджанов выстрелил в двоих мужчин, после чего скрылся. Момент стрельбы попал на камеры видеонаблюдения ювелирной мастерской.

Задержать мужчину полицейским удалось в мае в съемной квартире в жилом комплексе «Салават Купере».

Ему было предъявлено обвинение по статьям «Покушение на убийство», «Убийство» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия».

Во время прений прокурор Татарстана Илдус Нафиков просил суд отправить Раимджанова в колонию строгого режима на 20 лет.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.