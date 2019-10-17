Галимова: Соглашения на World Urban Parks откроют новые возможности в проектировании городов

(Казань, 17 октября, «Татар-информ», Диана Авакян). На всемирном конгрессе World Urban Parks Президент Татарстана Рустам Минниханов подпишет ряд соглашений со специалистами со всего мира. Об этом на брифинге в Доме Правительства РТ заявила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова, не раскрывая детали документов.

«Соглашения откроют новые возможности в проектировании городских пространств. Формат не только международного сотрудничества, но и возможно создания дополнительной структуры, которая будет этим вопросом заниматься», — отметила она.

Практика республики в развитии общественных пространств интересна многим, и они готовы проецировать этот опыт у себя, добавила Галимова.

В Казани с 18 по 20 октября пройдет всемирный конгресс World Urban Parks, на котором 120 признанных во всем мире экспертов-спикеров и более 1000 гостей обсудят развитие парков и городов в интересах экологической устойчивости и здоровья населения.

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