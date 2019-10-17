На таможне в Татарстане обнаружили «шпионские» лампы с видео- и звукозаписью в посылках из Китая

(Казань, 17 октября, «Татар-информ»). На таможне в Татарстане обнаружили «шпионские» лампы с возможностью видео- и звукозаписи в посылках из Китая. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Татарстанской таможни.

«В ходе таможенного контроля международных почтовых отправлений должностные лица Казанского почтового таможенного поста Татарстанской таможни обнаружили в двух международных почтовых отправлениях из Китая светодиодные лампы со встроенной системой видео- и звукозаписи», – рассказали в пресс-службе таможни.

Лампы-регистраторы изъяли и направили на экспертизу, которая установит, относятся ли они к категории специальных техсредств, с помощью которых можно получать информацию. В соответсвии с законом, использование подобных устройств незаконно и попадает под санкции статьи «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации». Максимальное наказание за подобное правонарушение – лишение свободы сроком до четырех лет.



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