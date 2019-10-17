Казанцев научат разбираться в трендах бизнес-образования

(Казань, 17 октября, «Татар-информ»). В столице РТ 22 октября расскажут об инновациях в бизнес-образовании, особенностях обучения онлайн и о том, какие компетенции важно развивать руководителям. Бесплатный мастер-класс проведет директор по образовательным инновациям бизнес-школы «Сколково» Денис Конанчук.

«В образовании сегодня происходят большие изменения, которые сравнивают с „лавиной инноваций“. Уже через пару лет количество обучающихся на онлайн-курсах сравняется с количеством студентов в университетах. Причем каждый пятый онлайн-курс посвящен управленческой тематике», — отметил Конанчук.

Разобраться в образовательных трендах казанцам помогут студенты и выпускники бизнес-школы: министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин, генеральный директор АО «Казэнерго» Рустам Абдулхаков и другие.

Предварительная регистрация на мастер-класс «Мировые тренды бизнес-образования» доступна на сайте. А подробнее о том, кто из татарстанцев получил степень MBA, читайте на портале «События».

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