В Татарстане самозанятыми зарегистрировались четыре тысячи жителей других регионов

(Казань, 17 октября, «Татар-информ», Екатерина Ларионова). В качестве самозанятых в Татарстане зарегистрировались четыре тысячи жителей других российских регионов. Об этом министр экономики Татарстана Фарид Абдулганиев рассказал на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«В настоящее время у нас около 37 тыс. человек уже зарегистрировалось. Причем есть очень интересная цифра — из них 4 тыс. самозанятых не являются татарстанцами, но осуществляют свою деятельность на территории республики», — отметил Абдулганиев.

Как правило, в их числе представители соседних с республикой регионов, добавил министр.

Он также напомнил, что всего до конца года в качестве самозанятых планируется зарегистрировать не менее 60 тыс. человек.

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