Мэрия Казани намерена снести два торговых павильона и один киоск

(Казань, 17 октября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). Мэрия Казани снесет три торговые точки, которые незаконно установлены на улицах Восстания, Ломжинская и Ново-Давликеевская. Соответствующее постановление содержится в опубликованном сборнике документов исполкома города.

«Утвердить перечень самовольно установленных и незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории Казани, подлежащих демонтажу и перемещению», — указано в документах.

Сносу подлежат павильоны, расположенные вблизи дома № 46 по улице Восстания и около дома № 17 по Ломжинской. Также намерены демонтировать киоск, находящийся рядом с домом № 18а по улице Ново-Давликеевская.

Добровольно убрать торговые точки собственники могут с 18 по 22 октября. Иначе строения принудительно демонтируют с 23 октября по 15 января 2020 года.

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