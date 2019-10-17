Впервые в истории движения «Том Сойер Фест» к восстановленному дому на Калинина провели коммуникации

(Казань, 17 октября, «Татар-информ»). Дом № 12 по улице Калинина, который этим летом восстанавливали в рамках «Том Сойер Фест», подключили к городским сетям. В истории движения подобные работы проводились впервые, сообщает пресс-служба фестиваля.

«Теперь, после разведения коммуникаций по квартирам городские удобства будут доступны всем жителям дома», — отметили в пресс-службе.

Работы были начаты в июне. В течение текущего месяца были проложены трубы для подключения в дом водопровода и канализации.

Всего в этом году волонтеры «Том Сойер Феста» взяли в проект два объекта культурного наследия — дом Беркутова и дом Богородского, а также средовой объект исторической застройки — двухэтажный дом на Калинина, 12. В результате проделанной работы у дома по улице Калинина появились новые наличники, были восстановлены утраченные элементы декора и укреплены венцы, а фасад был окрашен в насыщенный красный цвет.

«Том Сойер Фест» — это фестиваль, цель которого — ремонт ценных объектов городской архитектуры, которые не являются памятниками культуры. В Казани впервые мероприятие прошло в 2016 году.

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