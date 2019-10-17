(Казань, 17 октября, «Татар-информ»). Лежащая на асфальте страйкбольная граната вызвала переполох в центре Казани, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по РТ.

«По телефону от очевидцев поступили сообщения, что напротив дома № 115 по улице Тукая лежит предмет, похожий на гранату. На место сразу же выехали представители всех экстренных служб, место оцепили», – уточнили в пресс-службе ведомства.

При осмотре установлено, что предмет – игровая страйкбольная граната, и опасности для людей не представляет.

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