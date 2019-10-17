Наиль Маганов: Запасы нефти могут быть безграничны при росте эффективности добычи

(Альметьевск, 17 октября, «Татар-информ»). Запасы нефти в Татарстане не закончатся в ближайшие 20 – 30 лет, более того, они могут быть безграничными при повышении эффективности технологий добычи. Об этом сообщил генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов на международном форуме в Альметьевске.

«Один из актуальных вопросов — сколько мы проживем при нефти: 20 или 40 лет? В последние годы ландшафт энергетического рынка подвергся изменениям, наступило осознание, что нефть не является дефицитом и повышение эффективности добычи нефти делает этот ресурс безграничным. Чем выше эффективность добычи, тем больше запасов нефти перед нами раскрывается», — сказал Маганов.

По словам генерального директора «Татнефти», сейчас стоит задача сделать Альметьевск центром развития технологий нефтедобычи. «Организатором сегодняшнего форума является Альметьевский нефтяной институт. Перед АГНИ стоят большие амбициозные цели. Главная цель стать глобальным центром инновационного развития, центром научной мысли в части нефтедобычи. Такая задача стоит. Для этого есть все возможности, мы сегодня под это подводим материальную базу, научную базу», — пояснил Наиль Маганов.

В Альметьевске сегодня открылся международный форум «Наука и Инновации», ключевая тема которого определена как «Жизнь после нефти».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.