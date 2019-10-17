Минниханов: Налоговая задолженность в Татарстане с начала года снизилась на 1 млрд рублей

(Казань, 17 октября, «Татар-информ», Диана Авакян). За первые 9 месяцев 2019 года налоговая задолженность в Татарстане снизилась на 1 млрд рублей. Об этом на совещании в Кабмине РТ заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«С начала текущего года цифра [налоговой задолженности] снизилась на 1 млрд рублей. Но эти цифры еще значительные — примерно 8 млрд рублей. Эту работу надо продолжить, в том числе привлекая наши отраслевые министерства», — отметил он.

Руководитель республики призвал глав районов активно включиться в эту работу. «Это очень большой объем работы. Муниципальные бюджеты также имеют задолженности налоговые, которые должны быть вовлечены в бюджетный процесс», — сказал он.

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