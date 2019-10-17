Расстрелявший в центре Казани владельца ломбарда извинился перед его близкими

(Казань, 17 октября, «Татар-информ», Елена Саляхова). Обвиняемый по громкому делу о стрельбе в центре Казани в канун 2019 года Ринат Раимджанов выступил с последним словом в Верховном суде Татарстана.

«В первую очередь я хочу извиниться и попросить прощение у супруги погибшего Садыкова и его детей, у Мазанова и его семьи. Я искренне раскаиваюсь. Простите меня, пожалуйста. В произошедшем есть моя вина, но умысла убивать не было. Я готов возместить весь ущерб потерпевшим. Прошу вынести справедливый приговор», – сказал в своем последнем слове Раимджанов.

Выслушав Раимджанова, суд удалился в совещательную комнату.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 25 декабря 2018 года на перекрестке улиц Университетской и Островского неизвестный выстрелил в двоих мужчин, после чего скрылся. Момент стрельбы попал на камеры видеонаблюдения ювелирной мастерской.

Позже выяснилось, что стрелял 55-летний Ринат Раимджанов. Удалось его задержать 14 мая в съемной квартире в жилом комплексе «Салават Купере».

Мужчине было предъявлено обвинение по статьям об убийстве, покушении на убийство, незаконном приобретении и хранении оружия.

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