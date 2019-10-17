Татарстан за первые 9 месяцев 2019 года на 6% увеличил отчисления в федеральный бюджет

(Казань, 17 октября, «Татар-информ», Диана Авакян). Татарстан за первые 9 месяцев 2019 года перечислил в федеральный бюджет около 596 млрд рублей. Об этом на совещании в Кабмине РТ заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«За девять месяцев индекс промышленного производства составил 101,3%. Розничный товарооборот дал 0,1% роста. С территории республики мобилизовано во все уровни бюджетов свыше 802 млрд рублей. Из них 74,4% направлено в федеральный бюджет», — сказал он.

Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Татарстана превысил 205 млрд рублей. Он идет с ростом в 7,3%, добавил руководитель республики.

В период с января по сентябрь 2019 года Татарстан перечислил в федеральный бюджет налоги на сумму 368,6 млрд рублей — это 68,5% всех доходов того периода.

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