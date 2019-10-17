На исполнение нацпроекта по предпринимательству Татарстан в 2019 году привлек 1,6 млрд рублей

(Казань, 17 октября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В 2019 году Татарстан в рамках реализации национального проекта по предпринимательству привлек 1,6 млрд рублей. РТ получила больше финансовой поддержки развития малого и среднего бизнеса, чем остальные регионы России. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил министр экономики РТ Фарид Абдулганиев.

«В рамках реализации национального проекта предпринимательства мы привлекли 1,6 млрд рублей. Это на 1,5 млрд рублей больше, чем в прошлом году, — сказал спикер. — Мы получили финансовую поддержку больше всех регионов».

Большая поддержка была со стороны руководства РТ и лично Президента Татарстана Рустама Минниханова, а также Правительства РТ и Федерального центра министерства экономического развития РФ, отметил Фарид Абдулганиев.

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