Шестилетний ребенок попал в больницу с травмой ноги после наезда легковушки в Казани

(Казань, 17 октября, «Татар-информ»). Шестилетний ребенок попал в больницу с травмой ноги после наезда легковушки «Лада» в Казани. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в городской Госавтоинспекции.

«Накануне в 19:20 22-летний водитель автомобиля "Лада Гранта" напротив дома № 17е по улице Мавлютова, по предварительным данным, при повороте направо по зеленому сигналу светофора не уступил дорогу и совершил наезд на 6-летнего мальчика, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора в сопровождении взрослого», – уточнили в ГИБДД.

Прибывшие на место аварии медики скорой помощи диагностировали у мальчика ушиб ноги.



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