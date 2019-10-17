Консолидированный бюджет РТ пополнился на 56,3 млрд рублей за счет НДФЛ

(Казань, 17 октября, «Татар-информ»). За 9 месяцев 2019 года консолидированный бюджет Татарстана пополнился на 56,3 млрд за счет налога на доходы физических лиц. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов РТ.

«Динамика поступлений по налогу сложилась положительная, темп роста к уровню прошлого года составил 8,3%», — говорится в сообщении.

Всего за указанный период в доходную часть консолидированного бюджета поступило 228,3 млрд рублей, отмечает пресс-служба ведомства.

Расходы консолидированного бюджета РТ составили 212,8 млрд рублей, республиканского бюджета — 182,5 млрд рублей, расходы муниципальных образований — 63,1 млрд рублей. Для реализации национальных проектов в Татарстане выделили 25,7 млрд рублей, за 9 месяцев на мероприятия по программе направлено 15,3 млрд рублей, освоено — 14,4 млрд рублей.

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