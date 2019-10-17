Участники программы арендного жилья получат ключи от новых квартир в Камском Устье

(Казань, 17 октября, «Татар-информ»). В поселке городского типа Камское Устье в эксплуатацию сдан 27-квартирный дом. Обладателями ключей от новых квартир станут участники программы арендного жилья. Об этом сообщает пресс-служба Госжилфонда при Президенте РТ.

Новостройка расположена на улице Профсоюзной. Инвестор строительства – Госжилфонд при Президенте РТ.

Дом состоит из трех этажей, трех подъездов, общая площадь квартир составляет 1,6 тыс. квадратных метров. Все квартиры полностью готовы для проживания, в них установлена сантехника, газовые плиты, датчики пожаротушения.

В новостройке предусмотрено индивидуальное поквартирное отопление. Объект подключен к сетям Интернет, IP-телефонии и телевидения.

Всего в текущем году инвестиционная программа Госжилфонда при Президенте РТ предполагает строительство в городах и районах Татарстана 165 домов на 7,8 тыс. квартир общей площадью 438,3 тыс. квадратных метров.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что неделю назад новоселам соципотечного дома в Нижнекамске выдали ключи от квартир.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.