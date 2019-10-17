В Казани появится названная в честь народного артиста СССР Шауката Биктемирова улица

(Казань, 17 октября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Советском районе столицы РТ появится улица, которая получит имя народного артиста СССР Шауката Биктемирова. Соответствующее постановление содержится в опубликованном сборнике документов исполкома города.

«Присвоить вновь формируемой улице в Советском районе г. Казани имя народного артиста СССР, советского татарского актера театра и кино (1928 – 2012) Биктемирова Шауката Хасановича и впредь именовать ее „улица Шауката Биктемирова — Шәүкәт Биктимеров урамы“», — указано в документах.

Шаукат Биктемиров родился в Сабинском районе. За свою карьеру он сыграл больше ста разных ролей, а одной из главных для артиста стало амплуа Альмандара в пьесе Туфана Миннуллина «Старик из деревни Альдермеш».

Контроль за исполнением постановления возложили на замруководителя исполкома Радика Шафигуллина.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.